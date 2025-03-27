На Кубани усилят меры безопасности на Пасху и Радоницу

Власти Краснодарского края усилят меры безопасности в связи с предстоящими Пасхой и Радоницей. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании с представителями правоохранительных органов, администрации и главами муниципалитетов, где обсуждались вопросы обеспечения порядка на массовых мероприятиях в апреле, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вениамин Кондратьев / t.me, Вениамин Кондратьев / t.me Фото: Вениамин Кондратьев / t.me, Вениамин Кондратьев / t.me

Учитывая большое скопление граждан в храмах во время ночных богослужений и на кладбищах, глава Кубани распорядился повысить уровень безопасности, опираясь на практику прошлых лет. На совещании принято решение организовать непрерывное дежурство представителей казачества и дополнительный контроль в местах массового присутствия людей.

«Необходимо обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в праздничные дни», — подчеркнул господин Кондратьев.

В ночь перед Пасхой муниципальный транспорт продолжит работу минимум до 5 часов утра. На Радоницу запланирована организация специальных маршрутов для удобства посещения мест захоронения родственников.

Для поддержания правопорядка во время весенних религиозных торжеств и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируется привлечь около 7 тыс. представителей Кубанского казачьего войска.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Пасху общественный транспорт в Краснодарском крае будет работать до 5 утра.

Анна Гречко