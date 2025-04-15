Губахинский «Метафракс» перестал быть управляющей компанией для подмосковной площадки

АО «Росхим» стало новым единоличным исполнительным органом ООО «Метадинеа». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 8 апреля. С ноября 2023 года управляющей организацией подмосковного завода являлось губахинское АО «Метафракс Кемикалс». При этом прикамский завод продолжает управлять «Метадинеа», являясь 100%-ным учредителем этого ООО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Владельцем АО «Метафракс Кемикалс» является холдинг «Росхим», он же выступает единоличным исполнительным органом АО.

«Метафракс Групп» специализируется в отрасли газохимии, является одним из крупнейших в России производителей метанола и его производных. Выпускает более 12 наименований химической продукции, в том числе формальдегид, меламин, а также синтетические смолы широкого спектра применения. Производственные мощности группы сосредоточены в компаниях «Метафракс Кемикалс (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы), производственные площадки расположены в Пермском крае и Подмосковье.