«ФОРЭС» готовится к выплате 15 млн рублей за уничтожение первого F-16 в зоне СВО

Уральская компания «ФОРЭС» подтвердила готовность выплатить 15 млн руб. российским военнослужащим за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО "Форэс" Сергей Шмотьев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Генеральный директор ООО "Форэс" Сергей Шмотьев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, компания «ФОРЭС» обещала выплатить премию российским военнослужащим в размере 15 млн руб. за уничтожение первого американского истребителя F-16.

«Выплата за сбитый F-16 — наш вклад в поддержку тех, кто ежедневно рискует жизнью ради безопасности Родины»,— цитирует пресс-служба гендиректора компании Сергея Шмотьева.

Минобороны РФ 13 апреля сообщило о сбитом истребителе F-16 воздушных сил Украины. Это первое подтверждение такого эпизода на уровне Минобороны РФ, после чего компания «ФОРЭС» приступила к организации выплаты.

«ФОРЭС» последовательно реализует поощрения военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Эта инициатива действует с января 2023 года. За это время военнослужащим передано 37,4 млн руб. премий, в том числе за уничтожение танков Leopard 2 и Abrams.

Полина Щуцкая