В Таганроге установили местонахождение пропавшего 11-летнего ребенка

Сегодня, 14 апреля, вечером в Таганроге следователи и сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение ранее пропавшего несовершеннолетнего жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Здесь уточнили, что исчезнувший гулял по улицам приморского города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Ребенок доставлен к следователю для производства его допроса в присутствии законного представителя и (для) других следственных действий»,– говорится в сообщении Ростовского Следкома.

По его данным, 13 апреля в Таганроге 11-летний житель ушел из дома в неизвестном направлении. По данному факту следственный отдел по городу Таганрог следственного управления СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело.

Подробности, связанные с личностью ребенка и его семьей, не разглашаются.

Ефим Мартов