В Таганроге следователи разбираются в исчезновении 11-летнего ребенка

В следственные органы Таганрога поступило сообщение о том, что 13 апреля 2025 года в Таганроге 11-летний местный житель ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено. С целью проверки всех обстоятельств исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подробности, связанные с личностью ребенка и его семьей, не указываются.

Отмечается, что проводятся действия, направленные на установление местонахождения пропавшего.

Сергей Иванов