«Трактор» увеличил отрыв от минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» на своем льду в овертайме обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3 во втором матче второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

Автором победной шайбы стал Григорий Дронов (70-я минута). К середине второго периода «Трактор» уступал с разницей в три шайбы (0:3), однако счет удалось сравнять благодаря голам Максима Шабанова (30, 39) и Стивена Кэмпфера (35). В составе «Динамо» отличились Николас Мелош (16), Илья Усов (18) и Егор Бориков (22).

Третий матч серии пройдет 16 апреля в Минске.

Таисия Орлова