Правительство продлило на год запрет на раскрытие объемов добычи нефти и газа

Правительство продлило приостановку публикации Росстатом данных по добыче нефти и газа до 1 апреля 2026 года. Публикацию данных приостановили 26 апреля 2023 года. Изначально запрет вводился на 11 месяцев, до 1 апреля 2024 года, затем его продлили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Распоряжение опубликовано на портале правовых актов. Ограничение на публикацию ежемесячной, ежеквартальной и годовой статистики касается добычи нефти, газа и газового конденсата, а также производства нефтепродуктов. Новым распоряжением перечень продукции не дополнен.

По данным агентства S&P Global Platts, в марте совокупная добыча нефти стран ОПЕК+ выросла на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущим месяцем. За восемь месяцев показатель достиг рекордных 41,04 млн б/с. При этом Россия и Саудовская Аравия произвели меньше своих квот.

Подробности — в материале «Ъ» «В сутках прибавилось баррелей».