Владимир Путин обратился с поручениями к министру спорта Михаилу Дегтяреву

Президент России Владимир Путин обратился с поручениями к министру спорта и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилу Дегтяреву в ходе совещания с членами правительства РФ.

Господин Путин поручил господину Дегтяреву продолжить оказывать поддержку спортивным организациям как по линии Министерства спорта, так и по линии ОКР.

«Нужно продолжить поддержку различных спортивных федераций, оказывать им всяческую помощь, поддерживать их. Прошу вас это делать и как министра, и как председателя национального олимпийского комитета. При этом мы должны исходить из того, что спортивные федерации носят ярко выраженный социальный характер и не являются частными и коммерческими организациями»,— обратился президент к министру спорта.

В ходе совещания Владимир Путин отметил необходимость снизить финансовую нагрузку на семьи, в которых дети хотят заниматься спортом. Также президент России обратил внимание Михаила Дегтярева на сложности с налоговым вычетом за спорт. По словам господина Путина, «если люди все-таки что-то не понимают, не так, как нужно, оформляют бумаги либо вообще не оформляют, это все-таки говорит о том, что не люди виноваты, а мы недорабатываем».

Таисия Орлова