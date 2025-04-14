Скамья Amore

В переводе с итальянского amore означает «любовь» — с таким посланием к миру выступил дизайнер компании SLIDE Джо Колонна Романо, разработавший этот арт-объект для интерьера и зон outdoor в 2015 году. В этом сезоне в честь десятилетия модели скамью выпускают в новой версии Amore Ocean: в двух модных оттенках Pacific Green (изумрудно-зеленом) и Atlantic Blue (глубокого синего цвета).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SLIDE Фото: SLIDE

Для производства были использованы переработанный полиэтилен из морских канатов и рыболовных сетей. Outdoor-версия устойчива к экстремальным температурам и ультрафиолетовому излучению — со временем она не деформируется и не выцветает. Компактный формат (145 х 38 х 45 см) позволяет легко вписать предмет в любой проект — как общественный (рестораны, кафе, клубы), так и жилой.

В компании, базирующейся в Буччинаско, недалеко от Милана, подчеркивают, что главной задачей при разработке Amore было транслировать яркую эмоцию через дизайн и цвет, а кроме того, подчеркнуть важность экологической повестки.

«Наша миссия — в своих работах объединять эстетику, функциональность и экологичность (этим обусловлен выбор материала). И Amore Ocean — часть этого большого пути»,— говорит Марко Колонна Романо, генеральный директор SLIDE.

Те, кто собирается в апреле на Миланский мебельный салон, увидят новинку на стенде компании. Представитель бренда в России — компания WWTS.

Елена Кананыкина

(«Ъ — Стиль Интерьеры», № 7 от 08.04.2025)