Дизайн в каждой детали

Мастхэв от премиального бренда кухонной сантехники Omoikiri — прогрессивные диспоузеры Narage Slim в двух модных оттенках: оранжевом и azzure blue.

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Измельчители нового поколения для современной кухни обеспечивают удобство, чистоту и минимизацию усилий. После включения смесителя достаточно нажать кнопку — и диспоузер быстро измельчит все категории пищевых отходов, отправив их в канализацию, попутно прочистив трубы. При этом использовать его экологично, поскольку современные очистные системы способны преобразовывать отходы в удобрения и биогаз.

Диспоузер Narage Slim от Omoikiri — бренда, превратившего мойки и смесители в предметы дизайна,— это компактный и тихий прибор с регулируемой мощностью и минимальным энергопотреблением. Установить его можно под любую металлическую или керамогранитную мойку. Благодаря оригинальным цветовым решениям он может стать стильной частью интерьера кухни. Модель доступна в двух модных цветах: оранжевом и azzure blue (оттенок морской волны), так что даже скрытый в шкафчике прибор будет радовать глаз. А кнопку включения и выпуск можно подобрать под дизайн кухни.

Людмила Михеева