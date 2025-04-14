Сквозь арт-вселенную

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Дробышев Фото: Сергей Дробышев

Сегодня дизайн во всех сферах — от интерьеров до цифровых продуктов — балансирует между функциональностью и эстетикой. Чистые линии, нейтральные палитры и «умные» технологии, делающие пространства и предметы интуитивно понятными, уже стали своеобразной классикой. Равно как и экологичность: она перестала быть трендом и превратилась в норму. Между тем главным парадоксом современности остается то, что стремление к простоте требует сложных решений. При этом растет спрос на кастомизацию: люди хотят иметь вещи, отражающие их идентичность.

Нельзя забывать и о том, что сфера дизайна в настоящее время тесно связана с искусственным интеллектом. Креаторы нередко используют нейросети при создании цифровых образов, которые впоследствии материализуются в виде картин, скульптур, предметов мебели и текстиля. Отдельно стоит упомянуть и цифровые арт-вселенные, существующие в виде NFT. Ценные экспонаты коллекций цифрового искусства продаются на аукционах, включая Christie’s, и их стоимость легко может достигать миллионов долларов.

Мария Кузнецова