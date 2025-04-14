Над Крымом ликвидировали БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над Крымом. Об этом сообщает минобороны РФ.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Еще три дрона сбиты над территорией Курской области. Атаку БПЛА отразили в период с 15:20 до 16:05 по мск.
Ранее, 12 апреля, системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами страны, включая один дрон над Кубанью. Фрагменты БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру в Динском районе Краснодарского края.