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Над Крымом ликвидировали БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над Крымом. Об этом сообщает минобороны РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще три дрона сбиты над территорией Курской области. Атаку БПЛА отразили в период с 15:20 до 16:05 по мск.

Ранее, 12 апреля, системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами страны, включая один дрон над Кубанью. Фрагменты БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру в Динском районе Краснодарского края.

Анна Гречко

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