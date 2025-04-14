Над Крымом ликвидировали БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник самолетного типа над Крымом. Об этом сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще три дрона сбиты над территорией Курской области. Атаку БПЛА отразили в период с 15:20 до 16:05 по мск.

Ранее, 12 апреля, системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над пятью регионами страны, включая один дрон над Кубанью. Фрагменты БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру в Динском районе Краснодарского края.

Анна Гречко