Фрагменты БПЛА повредили железнодорожные сети в Динском районе Кубани

Падение фрагментов беспилотного летательного аппарата в станице Васюринской Динского района привело к повреждению контактных сетей железнодорожных путей и временной остановке движения поездов, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным властей, пострадавших нет. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы, а также аварийная бригада РЖД.

Движение составов на поврежденном участке временно приостановлено. По состоянию на 7:00 утра был задержан один пассажирский поезд. О сроках восстановления движения пока не сообщается.

Минобороны России сообщило, что системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны. Один дрон был сбит над Кубанью.

Наталья Решетняк