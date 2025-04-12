Фрагменты БПЛА повредили железнодорожные сети в Динском районе Кубани
Падение фрагментов беспилотного летательного аппарата в станице Васюринской Динского района привело к повреждению контактных сетей железнодорожных путей и временной остановке движения поездов, сообщает оперштаб региона.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным властей, пострадавших нет. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы, а также аварийная бригада РЖД.
Движение составов на поврежденном участке временно приостановлено. По состоянию на 7:00 утра был задержан один пассажирский поезд. О сроках восстановления движения пока не сообщается.
Минобороны России сообщило, что системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над территориями пяти регионов страны. Один дрон был сбит над Кубанью.