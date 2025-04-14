Глава Ярославского района покидает пост
Глава Ярославского района Николай Золотников написал заявление о сложении полномочий. Об этом господин Золотников написал в своих соцсетях.
Фото: страница Николая Золотникова в соцсети «Вконтакте»
«Это решение связано с избранием в депутаты муниципального совета Ярославского муниципального округа первого созыва. Неделю назад жители района оказали доверие и избрали меня депутатом Совета. Обещаю, что приложу все свои усилия и опыт для дальнейшего развития округа»,— написал Николай Золотников.
Господин Золотников возглавлял районную администрацию с 2017 года. Он поблагодарил жителей района за плодотворную совместную работу на протяжении этих лет.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что выборы 4-6 апреля проводились в результате ликвидации двухуровневой системы местной власти и преобразования районов в округа. Теперь депутатам предстоит выбрать глав округов.