Глава Ярославского района покидает пост

Глава Ярославского района Николай Золотников написал заявление о сложении полномочий. Об этом господин Золотников написал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Николая Золотникова в соцсети «Вконтакте» Фото: страница Николая Золотникова в соцсети «Вконтакте»

«Это решение связано с избранием в депутаты муниципального совета Ярославского муниципального округа первого созыва. Неделю назад жители района оказали доверие и избрали меня депутатом Совета. Обещаю, что приложу все свои усилия и опыт для дальнейшего развития округа»,— написал Николай Золотников.

Господин Золотников возглавлял районную администрацию с 2017 года. Он поблагодарил жителей района за плодотворную совместную работу на протяжении этих лет.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выборы 4-6 апреля проводились в результате ликвидации двухуровневой системы местной власти и преобразования районов в округа. Теперь депутатам предстоит выбрать глав округов.

Алла Чижова