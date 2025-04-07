В Ярославской области подвели итоги выборов в местные советы

В Ярославской области по результатам голосования на выборах в муниципальные советы округов вошли 264 представителя партии «Единая Россия». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, выборы 4-6 апреля проходили в результате реформы местного самоуправления, которая ликвидировала двухуровневую систему власти. По их итогам в муниципальные советы вошли 285 человек.

«В представительные органы вновь образованных муниципальных округов проходят 264 кандидата от "Единой России", шесть от Коммунистической партии РФ, пять от ЛДПР, три от "Справедливой России", два человека от партии "Новые люди". Пять самовыдвиженцев будут представлять интересы жителей в Борисоглебском, Брейтовском, Любимском, Угличском и Ярославском округах»,— прокомментировал предварительные результаты выборов Сергей Фефилин.

Явка составила 29,84%, проголосовали 99,7 тыс. избирателей. Наивысшая явка была в Первомайском и Любимском округах, самая низкая явка в Ярославском округе. Как отметил глава региона, «три дня голосования прошли штатно, без серьезных нарушений».

Алла Чижова