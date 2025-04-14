Ставропольский губернатор допустил потерю урожая из-за заморозков

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии сельхозкультур после апрельских заморозков. Ночные температуры в крае опускались до –2°С. По словам губернатора, больше всего пострадали косточковые деревья (сливы, абрикосы, персики), из-за чего стоит ожидать потери части урожая. На озимые культуры минусовая температура, напротив, не повлияла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Владимир Владимиров во «ВКонтакте» Фото: Страница Владимир Владимиров во «ВКонтакте»

«Выпавшие на большинстве территорий осадки дали им (озимым.—"Ъ") дополнительный заряд влаги для развития»,— пояснил господин Владимиров в Telegram-канале. За состоянием яблонь и груш продолжают наблюдать. Однако, по первым оценкам, ущерб для этих культур не будет серьезным, добавил глава региона.

На прошлой неделе наблюдениями по этому вопросу поделился министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк. Он сообщил, что весенние заморозки уничтожили около 30% урожая ранних сортов черешни и сливы. В Крыму планируют компенсировать потери за счет поздних сортов.

Подробности — в материале «Ъ» «Удар ниже яруса».