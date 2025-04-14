На Ставрополье подготовили более тысячи площадок для «Диктанта Победы»
Ставропольский край подготовил более тысячи площадок для проведения Всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Жителей региона приглашают присоединиться к мероприятию, чтобы вспомнить ключевые страницы Великой Отечественной войны и почтить память героев, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
«Историческая память нашего народа остается прочной благодаря людям, которые с уважением относятся к прошлому своей Родины, своей семьи»,— отмечается в сообщении.
В прошлом году «Диктант Победы» написали 2 млн человек в России и еще в 61 стране мира.