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На Ставрополье подготовили более тысячи площадок для «Диктанта Победы»

Ставропольский край подготовил более тысячи площадок для проведения Всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Жителей региона приглашают присоединиться к мероприятию, чтобы вспомнить ключевые страницы Великой Отечественной войны и почтить память героев, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Историческая память нашего народа остается прочной благодаря людям, которые с уважением относятся к прошлому своей Родины, своей семьи»,— отмечается в сообщении.

В прошлом году «Диктант Победы» написали 2 млн человек в России и еще в 61 стране мира.

Николай Аксенов

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