Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки, предоставляющие военным страны право атаковать гражданские суда, которые угрожают критической инфраструктуре республики, пишет ERR. Парламент страны принял законодательную инициативу 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Изменения вносятся в законы об организации сил обороны и экономической зоне. Предполагается, что эстонские военные смогут «применять силу» в отношении судов, угрожающих объектам оборонного назначения, портам и другим сооружениям.

Председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев называл отвратительным решение Эстонии о возможности атаковать подозрительные торговые суда в Балтийском море.

Лусине Баласян