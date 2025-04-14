Швеция анонсировала крупнейший план перевооружения со времен холодной войны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подготовке масштабного плана перевооружения страны. Оборонные расходы предлагается увеличить с 2% до 3,5% к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульф Кристерссон

Фото: Swedish Prime Minister Ulf Kristersson announces an increase in defence spending with 300 billion kronor / Reuters, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson announces an increase in defence spending with 300 billion kr Ульф Кристерссон

Фото: Swedish Prime Minister Ulf Kristersson announces an increase in defence spending with 300 billion kronor / Reuters, Swedish Prime Minister Ulf Kristersson announces an increase in defence spending with 300 billion kr

«Наша цель — на саммите НАТО в Гааге добиться повышения этого показателя, и мы активно работаем в этом направлении. Это будет крупнейшее перевооружение шведской военной обороны со времен холодной войны. И это, к сожалению, совершенно необходимо»,— написал господин Кристерссон в соцсети X.

Премьер-министр напомнил, что теперь Швеция является частью НАТО, и 3 страны из 32 союзников обладают ядерным оружием. По мнению господина Кристерссона, оно не должно применяться, однако у других государств должна быть возможность защищать свои границы и безопасность.

Он также прокомментировал торговую войну США и Китая и рассказал, что введенные ограничения могут вызвать снижение экспорта из КНР и сильно повлиять на европейские рынки. Однако, по его словам, это может стать поводом для увеличения торговли с Латинской Америкой и Индией.

19 марта Европейская комиссия обнародовала Белую книгу по обороне Евросоюза. План включает в себя пять пунктов и предлагает выделить на оборону 28 стран-союзников до €800 млрд «в ближайшие годы». В сумму входит новый инструмент в размере €150 млрд в виде займов для государств-членов, которые предполагается потратить на совместные закупки в сфере обороны и безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «На белом глазу».

Екатерина Отрашкевич