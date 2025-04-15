Был ли убит человек-университет?

15 апреля 1765 года скончался великий ученый Михаил Ломоносов. Официальный диагноз — воспаление легких. После его смерти по приказу императрицы Екатерины II немедленно были изъяты библиотека и ценные бумаги с научными трудами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ломоносов. Прижизненное изображение. Гравюра. Э. Фессар и К. А. Вортман. 1757 год

Фото: Этьен Фессар и Христиан-Альберт Вортман / wikipedia.org Михаил Ломоносов. Прижизненное изображение. Гравюра. Э. Фессар и К. А. Вортман. 1757 год

Фото: Этьен Фессар и Христиан-Альберт Вортман / wikipedia.org

Обыск с конфискацией

Не прошло и суток с момента трагедии, а в доме ученого был проведен обыск с конфискацией имущества. Все бумаги Ломоносова, его библиотека и архив были изъяты и увезены в неизвестном направлении. Это был первый подобный обыск в российской истории. Поговаривали, что это сделано было по личному распоряжению императрицы Екатерины II. Так ли это и что могло содержаться в бумагах Ломоносова, что так заинтересовало императрицу?

Интересно, что до сих пор в архивах можно найти работы Ломоносова по естественным наукам. Но вы нигде не найдете его работы по истории. Большое количество исторических исследований было изъято, и следы их затерялись. А ведь именно ради того, чтобы стать летописцем, Ломоносов отказался от обязанностей профессора химии. Но из этого объемного труда нашим современникам доступен лишь «Краткий российский летописец».

«Михайло Васильевич, в своем ли ты уме?»

По историческим свидетельствам, такими словами отвечал елизаветинский вельможа Иван Шувалов, которому Ломоносов представил свой труд «Рассуждение о размножении и сохранении российского народа». В этот день Шувалов устроил банкет по случаю своих именин и, как обычно, с большим удовольствием получил рукопись от Ломоносова. Однако там были не стихи, которыми ученый неизменно одаривал чиновника. Это была рукопись исторического труда, озаглавленная «Рассуждение о размножении и сохранении российского народа». Прочитавший несколько страниц Шувалов воскликнул «Михайло Васильевич, в своем ли ты уме!». Тогда между ними и состоялось объяснение, которое позже описал друг Шувалова граф Иван Чернышев. Все четыре года, до самой смерти своей, Михайло Васильевич так и не был уверен, что врученная Шувалову рукопись когда-нибудь увидит свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Могила Михаила Ломоносова на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре

Фото: wikipedia.org Могила Михаила Ломоносова на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре

Фото: wikipedia.org

Работа была издана с большими цензурными «купюрами» более чем через полвека. Цензор, разрешивший публикацию, был уволен. А министр духовных дел и народного просвещения поспешил заявить, что труд имеет мысли предосудительные и оскорбительные для чести нашего народа и православной церкви. Он же распорядился о том, чтобы весь тираж был изъят.

Развивать медицину, бороться с пьянством, не крестить в ледяной воде

Сегодня кажется, что в своей работе Ломоносов излагал обычные современные нам нормы. Так, он предлагал отменить брак по принуждению, а также упразднить закон, запрещающий сочетаться браком более трех раз. Он спорил с расхожим в то время мнением, что «первый брак — закон, второй — прощение, третий — пребеззаконие». Он с горечью отмечал высокую женскую смертность при родах и предлагал меры борьбы. Ученого волновала проблема высокой детской смертности. В том числе — от нередкого «детского душегубства», которое делалось для сокрытия позора. Ломоносов предлагал учредить специальные дома, которые принимали бы «зазорных» детей. Вместе с тем он предлагал развивать медицину, чтобы бороться с болезнями и смертностью среди новорожденных.

Для снижения смертности Ломоносов призывал к просвещению народа, чтобы снизить уровень бытового пьянства и невоздержанности и насаждать разумный, здоровый образ жизни. Кроме того, государство, по мнению ученого, должно бороться с причинами, которые увеличивают смертность населения: с пожарами, эпидемиями и потоплениями. Он удрученно писал, что в русских деревнях почти нет врачей, «отчего смертность особенно увеличивается».

Ломоносов мечтал о желательной перемене укоренившихся в народе обычаев, в том числе и о несоответствии русскому климату установленных когда-то в Греции и на Святой Земле постов и церковных праздников. Он доказывал, что Великий пост приходится в России на самое суровое время года, что создает большую нагрузку на здоровье людей.

«Мой тебе совет, Иван Иванович…»

Известно, что Шувалов все-таки решился показать «Рассуждение» сначала канцлеру Михаилу Воронцову, а затем и императрице Елизавете. Воронцову он читал трактат сам. Канцлер ответил откровенно: «Мой тебе совет, Иван Иванович, хотя все писанное, по разумению моему, правда,— спрячь-ка ты его от греха подалее».

Шувалов позже вспоминал, что после визита к канцлеру подумал, не показать ли ломоносовское писание еще и своему родственнику, Петру Шувалову, который был известен как прагматик и реалист, а при дворе Елизаветы Петровны был фактически министром внутренних дел.

«Хотя бы некоторые меры на пользу отечеству из оного трактата взять,— рассуждал Иван Иванович, ведь и Петр Иванович не раз об «убыли населения» весьма сокрушался». Впрочем, практичный Петр Шувалов сокрушался не столько о смертности, сколько о бегстве людей из страны, которое в годы правления Елизаветы усилилось. Он даже распорядился выставить на границах форпосты, а Ломоносов комментировал: вот, мол, его сиятельство, «государственный муж превеликих достоинств, граф Шувалов от наводнения зонтик наставил».

«Силой народа не удержишь,— говорил Ломоносов,— причину убыли за границу населения российского искать надобно в непосильной для него тяготе».

Михайло — сын Петра?

Михаил Васильевич Ломоносов прошел уникальный путь от простого помора до величайшего ученого, вписавшего свое имя в большую часть наук. С его рождением, как и с его смертью, связаны мифы, согласно которым Михаил — сын Петра Первого, который в те годы останавливался в Холмогорах. Версия эта не подтверждена и едва ли будет. Отцом ученого принято считать зажиточного крестьянина Василия Ломоносова. По некоторым данным, Петр имел отношение к распоряжению об этом браке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды города Вельска. Памятник ученому Михаилу Ломоносову на аллее набережной города

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Виды города Вельска. Памятник ученому Михаилу Ломоносову на аллее набережной города

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В 19 лет, стремясь к знаниям, Михаил, мать которого давно умерла, покинул родную деревню и пешком отправился в Москву. Там он за пять лет прошел 12-летний курс обучения в Славяно-греко-латинской академии.

В 1736 году как лучший студент он был направлен на учебу в Германию, где освоил технические и естественные науки, иностранные языки и литературу.

Вернувшись в Россию в 1741 году, начал свою научную карьеру в Петербургской академии наук. В 1742-м назначен адъюнктом физического класса. В 1745-м стал профессором химии.

Ломоносов внес вклад в развитие физики (открыл закон сохранения материи), химии, географии, астрономии, минералогии, геологии, метеорологии. Его достижения не ограничивались наукой: ученый создал «Краткий российский летописец», написал трагедии «Тамара и Селим», «Демофонт», разработал проект Московского университета (1754), создавал оптические приборы и внес вклад в теорию цвета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник русскому просветителю, ученому и поэту Михаилу Васильевичу Ломоносову у здания факультета журналистики Московского государственного университета

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Памятник русскому просветителю, ученому и поэту Михаилу Васильевичу Ломоносову у здания факультета журналистики Московского государственного университета

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Так был ли намеренно убит Ломоносов? По этому поводу до сих пор идут споры. Ученый действительно был неудобен своими высказываниями. С другой стороны, известно, что себя он не жалел и действительно мог подорвать здоровье. За несколько дней до своей смерти Ломоносов говорил своему коллеге по императорской Академии наук Якову Штелину: «Друг, я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог совершить всего того, что предпринял для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии, и теперь, при конце жизни моей, должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мною».

Анна Кашурина