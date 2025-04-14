Электробусы челябинского завода получили сертификат безопасности

Автобус на электрической тяге «Синара-6253», серийное производство которого собираются запустить на Челябинском заводе городского электротранспорта (ЧЗГЭТ, входит в «Синара — городские машины» холдинга «Синара — транспортные машины»), успешно прошел испытания и получил сертификационное свидетельство. Документ подтверждает, что машина соответствует требованиям безопасности и экологическим стандартам стран Таможенного союза, сообщает пресс-служба холдинга.

Испытания проходили на полигоне в Минске. В течение четырех месяцев эксперты проверяли работоспособность всех систем и агрегатов машины, проводили ходовые и тормозные испытания. Электробус оснащен аккумуляторами, обеспечивающими пробег до 240 км в городском режиме без подзарядки. Машина полностью низкопольная, в салоне на 35 посадочных мест имеется система климат-контроля, USB-слоты для зарядки мобильных устройств, высокие потолки и двери с функцией «антизажим».

«Первый опытный образец электробуса “Синара-6253” был изготовлен в Санкт-Петербурге в 2022 году. Затем мы взяли курс на импортозамещение и унификацию с троллейбусом “Синара-6254” — оперативно пересмотрели конструкцию и теперь предлагаем более совершенную машину из отечественных компонентов. Сегодня троллейбус и электробус унифицированы на 75%, что упрощает отладку серийного производства: она не требует значительных изменений в технологическом цикле и позволяет использовать базу проверенных поставщиков»,— прокомментировал генеральный директор «Синара — городские машины» Сергей Шунин.

Челябинский завод городского электротранспорта был создан на площадке Челябинского трубопрокатного завода и запущен в марте 2023 года. Сейчас там производят троллейбусы «Синара-6254».