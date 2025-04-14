Имущество и долги компании «Прохладное» в КБР продают за 730 млн рублей

Имущество и права требования ОАО «Прохладное» в Кабардино-Балкарии выставили на торги с начальной стоимостью в 730 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лот включает в себя земельный участок площадью 40,5 тыс. кв. м в Ставропольском крае (Новопавловск, Промзона, 2), нежилое здание площадью 98 кв. м в КБР (Прохладненский район, село Лесное), автомобиль LADA 213100 2013 года выпуска. В состав лота также входят права требования: к ООО «СХП «КМВ-Агро» (364,3 млн руб.), ООО «Севкаврентген – Д» (16,2 млн руб.) и Артему Нечаеву (109, 8 тыс. руб.). Отдельным лотом на продажу выставили 50% доли в уставном капитале ООО «Лесное», начальная цена — 10 тыс. руб.

Торги назначены на 26 мая.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Прохладное» зарегистрировано в 2009 году в Кабардино-Балкарии. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Актуальных данных об акционерах нет. Уставный капитал — 782 млн руб. Выручка предприятия за 2020 год составила 11,7 млн руб., убыток — 619,9 млн руб. Более свежие финансовые данные не представлены.

Из материалов суда следует, что в сентябре 2017 года ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарии с заявлением о признании банкротом ОАО «Прохладное». В июне 2020 года суд признал должника банкротом. Согласно решению суда, за период наблюдения в реестр требований кредиторов должника включены требования: ПАО «Сбербанк России» (2,8 млрд руб.), ООО «Бейо Семена Ростов» (3,2 млн руб.), ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (1,9 млн руб.).

Тат Гаспарян