Напавшего на полицейского в РФ американца Татера просят отправить на лечение

Гособвинение попросило Мещанский районный суд Москвы отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу гражданина США Джозефа Татера. Согласно материалам дела, у него выявили неназванное психическое расстройство. Информацию подтвердила ТАСС адвокат обвиняемого Полина Власюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Господин Татер проходил стационарное исследование в клинической больнице имени Н. А. Алексеева. Позже диагноз подтвердили врачи Национального исследовательского центра имени В. П. Сербского. В случае если суд сочтет невозможным рассматривать дело из-за диагноза подсудимого, то просьбу прокуратуры удовлетворят.

Госпожа Власюк сочла незаконным решение о принудительном лечении американца. Она подчеркнула, что защита будет подаст апелляцию и будет «добиваться справедливого по делу решения».

Американец обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В августе прошлого года он приехал в московский отель Radisson Blu Olimpyiskiy, при этом не имея миграционной карты. После отказа мужчина стал вести себя агрессивно, и работники отеля вызвали полицию. В отделении господин Татер отказался предоставить удостоверение личности, а затем напал на одного из правоохранителей.

Обвиняемый не признал вину в нападении на полицейского. Он также заявил, что хотел получить политическое убежище в России, но не успел оформить необходимые документы из-за ареста. На принудительную госпитализацию его направили 6 апреля.

Никита Черненко