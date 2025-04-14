FT: бывший НПЗ ЛУКОЙЛа в Италии находится в кризисе

Нефтеперерабатывающий завод в Италии ISAB, которым до мая 2023 года владела российская компания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), оказался в кризисе из-за конфликта его нынешних владельцев с сырьевым трейдером Trafigura. Об этом сообщает Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии

Фото: Antonio Parrinello / Reuters Нефтеперерабатывающий завод ISAB на Сицилии

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

ISAB — крупнейший НПЗ Италии. Раньше он закупал 30–40% сырья в России. ЛУКОЙЛ приобрел завод в 2008 году, в собственности компании находилось 49% предприятия. Сейчас НПЗ обеспечивает 20% перерабатывающих мощностей в Италии.

В 2023 году из-за эмбарго ЕС ЛУКОЙЛ был вынужден остановить поставки нефти на НПЗ, а в мае того же года российская компания продала завод кипрской группе G.O.I. Energy с согласия правительства Италии. При этом новый владелец договорился с Trafigura, которая в течение десяти лет обязалась предоставлять НПЗ оборотный капитал и сырье, а также заниматься сбытом его продукции.

Как сообщили источники FT, отношения между участниками соглашения испортились «из-за денег и условий». Издержки НПЗ растут, требуются большие вложения в модернизацию оборудования, ситуация усугубляется непростой ситуацией на рынке. Вице-президент Wood Mackenzie Алан Гелдер считает, что правительству Италии следовало выбрать другой вариант сделки для этого НПЗ, а не продажу его G.O.I. Energy. «Эти капиталозатратные предприятия требуют больших инвестиций, но они страдают от нестабильных потоков наличности, поэтому финансовая прочность покупателя — ключевой элемент»,— считает эксперт. Кипрская компания же была вынуждена привлечь кредиты для оплаты покупки, а в прошлом году, по сообщению FT, испытывала трудности с выплатой этих кредитов.

Алена Миклашевская