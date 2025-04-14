Хоккеист ЦСКА Никита Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний

Защитник московского ЦСКА Никита Седов провалил допинг-тест. В его пробе обнаружен мельдоний, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Никите Седову 23 года. Он представляет ЦСКА с сезона-2024/25. Ранее играл за череповецкую «Северсталь», московский «Спартак», петербургский СКА и «Сочи». В этом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 56 игр и записал в свой актив 17 очков (1 гол плюс 16 передач). Также он один раз вышел на лед в play-off. Всего за 223 игры в КХЛ Седов набрал 43 очка (7+36).

Ранее ЦСКА отстранил от тренировок и матчей форварда Владислава Каменева. Концентрация мельдония в его пробе оказалось превышенной в четыре раза. Каменев не принимал участия в четырех последних матчах регулярного чемпионата и во встречах первого раунда play-off КХЛ с минским «Динамо».

ЦСКА со счетом 2:4 уступил белорусскому клубу в серии до четырех побед 1/8 финала Кубка Гагарина.

Таисия Орлова