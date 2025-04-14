Обвиняемому в убийстве Игоря Талькова запросили 14 лет колонии

В Петроградском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, бывшего концертного директора Игоря Талькова. Его заочно обвиняют в убийстве певца. Прокурор попросил суд приговорить фигуранта к 14 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Защита просит оправдать Валерия Шляфмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Валерия Шляфмана Фото: Архив Валерия Шляфмана

Основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг» Игорь Тальков был убит в октябре 1991 года в возрасте 34 лет. По версии следствия, за кулисами дворца спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Господин Шляфман хотел застрелить охранника, выхватил у него пистолет, но промахнулся и попал в Игоря Талькова.

В 1992 году Валерию Шляфману предъявили обвинение в убийстве. Он уехал в Израиль, после чего производство по уголовному делу приостановили, но в 2021 году оно было возобновлено. В октябре 2024 года «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что сотрудники СКР провели в Израиле допрос Валерия Шляфмана. В декабре в Петроградском райсуде допросили певицу Азизу.

Подробности — в материале «Ъ» «Азиза исполнила в суде».