Из столицы Татарстана необходимо организовать прямые авиаперелеты в иранский город-побратим Казани — Исфахан. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Нам надо нарабатывать рейс Казань — Исфахан, чтобы мы стали хабом для Поволжья, для желающих вылететь в этот город», — сказал он.

Руководство города Исфахан также заинтересовано в сотрудничестве с Казанью, отметил Ильсур Метшин.

Договор об установлении побратимских отношений мэр Казани и глава Исфахана Али Касемзаде подписали 10 апреля. Соглашение охватывает сотрудничество двух городов в сферах экономики, туризма, культуры и градостроительства.

Дарья Сайфиева