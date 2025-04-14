Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан

Из столицы Татарстана необходимо организовать прямые авиаперелеты в иранский город-побратим Казани — Исфахан. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин

Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан

Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Нам надо нарабатывать рейс Казань — Исфахан, чтобы мы стали хабом для Поволжья, для желающих вылететь в этот город», — сказал он.

Руководство города Исфахан также заинтересовано в сотрудничестве с Казанью, отметил Ильсур Метшин.

Договор об установлении побратимских отношений мэр Казани и глава Исфахана Али Касемзаде подписали 10 апреля. Соглашение охватывает сотрудничество двух городов в сферах экономики, туризма, культуры и градостроительства.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все