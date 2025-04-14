Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан
Из столицы Татарстана необходимо организовать прямые авиаперелеты в иранский город-побратим Казани — Исфахан. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин
Ильсур Метшин призвал запустить рейс из Казани в иранский город Исфахан
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Нам надо нарабатывать рейс Казань — Исфахан, чтобы мы стали хабом для Поволжья, для желающих вылететь в этот город», — сказал он.
Руководство города Исфахан также заинтересовано в сотрудничестве с Казанью, отметил Ильсур Метшин.
Договор об установлении побратимских отношений мэр Казани и глава Исфахана Али Касемзаде подписали 10 апреля. Соглашение охватывает сотрудничество двух городов в сферах экономики, туризма, культуры и градостроительства.