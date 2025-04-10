Казань и третий по величине в Иране Исфахан стали городами-побратимами
Вчера мэр Казани Ильсур Метшин и глава Исфахана Али Касемзаде подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Договор предполагает сотрудничество в сферах экономики, туризма, культуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Казань и Исфахан стали городами-побратимами
Фото: kzn.ru
Подписание соглашения происходило в Исфахане во дворце «Чехель Сотун», входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Документ закрепляет сотрудничество в экономике, туризме, культуре и градостроительстве.
Основные направления партнерства:
- взаимные бизнес-миссии и промышленные обмены;
- совместные проекты в авиа- и сталелитейной отраслях;
- культурные фестивали, выставки и гастроли творческих коллективов;
- обмен опытом в городском планировании и экологии.
Ильсур Метшин отметил многовековые связи по Великому шелковому пути и выразил уверенность в динамичном развитии отношений.
«Для меня большая честь открыть новую страницу наших взаимоотношений, и пусть она будет успешной, благополучной и придаст новое развитие нашим городам. Я обещаю сделать для этого все возможное», — сказал господин Метшин.
Али Касемзаде подчеркнул стратегическую важность партнерства с Россией и потенциал сотрудничества в высокотехнологичных отраслях.
«У нас есть авиастроительный завод, и, думаю, сегодня мы могли бы работать с Казанью в этой области. Наше соглашение станет толчком к развитию сотрудничества по этим и многим другим направлениям», — сообщил мэр Исфахана.
Исфахан является третьим по величине городом Ирана с населением около 2 млн человек. Он расположен в 300 км от столицы государства Тегерана. Наиболее крупное производство в городе — текстильное и сталелитейное.