Казань и третий по величине в Иране Исфахан стали городами-побратимами

Вчера мэр Казани Ильсур Метшин и глава Исфахана Али Касемзаде подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Договор предполагает сотрудничество в сферах экономики, туризма, культуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань и Исфахан стали городами-побратимами

Фото: kzn.ru Казань и Исфахан стали городами-побратимами

Фото: kzn.ru

Подписание соглашения происходило в Исфахане во дворце «Чехель Сотун», входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Документ закрепляет сотрудничество в экономике, туризме, культуре и градостроительстве.

Основные направления партнерства:

взаимные бизнес-миссии и промышленные обмены;

совместные проекты в авиа- и сталелитейной отраслях;

культурные фестивали, выставки и гастроли творческих коллективов;

обмен опытом в городском планировании и экологии.

Ильсур Метшин отметил многовековые связи по Великому шелковому пути и выразил уверенность в динамичном развитии отношений.

«Для меня большая честь открыть новую страницу наших взаимоотношений, и пусть она будет успешной, благополучной и придаст новое развитие нашим городам. Я обещаю сделать для этого все возможное», — сказал господин Метшин.

Али Касемзаде подчеркнул стратегическую важность партнерства с Россией и потенциал сотрудничества в высокотехнологичных отраслях.

«У нас есть авиастроительный завод, и, думаю, сегодня мы могли бы работать с Казанью в этой области. Наше соглашение станет толчком к развитию сотрудничества по этим и многим другим направлениям», — сообщил мэр Исфахана.

Исфахан является третьим по величине городом Ирана с населением около 2 млн человек. Он расположен в 300 км от столицы государства Тегерана. Наиболее крупное производство в городе — текстильное и сталелитейное.

Артём Дергунов