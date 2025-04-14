Участники операции «Поток» в Судже узнали о задаче за четыре часа до начала

Подготовка к операции «Поток», предполагающей заход в тыл ВСУ в курской Судже, проходила в условиях полной секретности. Как рассказал ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид», участвующие в ней бойцы узнали о своей задаче за четыре часа до начала.

По словам командира отряда, во время операции военнослужащие продолжали штурм, несмотря на множественные ранения у некоторых из них. Их появление стало неожиданностью для украинских боевиков. «Тем более что мы были все злые, голодные и черные. Противник не особо сопротивлялся, он просто убежал»,— добавил «Аид».

В ночь на 9 марта российские военные использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи, чтобы атаковать тылы украинских формирований. Около 600 штурмовиков преодолели почти 15 км трубопровода, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с ВСУ.

Суджа находилась под контролем Украины с августа 2024 года, когда начались боевые действия на курском направлении. Она была самым крупным захваченным населенным пунктом. 12 марта 2025 года в Telegram-канале «Северный ветер» опубликовали видео, на котором российские военнослужащие беспрепятственно перемещались по центру Суджи. На следующий день в Минобороны подтвердили информацию об освобождении райцентра.

Как жители Суджи пережили украинскую оккупацию — в публикации «Ъ-Черноземье».