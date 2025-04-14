«Единая Россия» открыла регистрацию избирателей на праймериз

«Единая Россия» (ЕР) начала регистрацию избирателей, желающих принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании, сообщил сегодня, 14 апреля, секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Регистрация, которая проходит на сайте праймериз с идентификацией через «Госуслуги», продлится до 23 мая. Проголосовать за потенциального кандидата от ЕР смогут совершеннолетние жители регионов, в которых ближайшей осенью пройдут выборы разных уровней.

По подсчетам «Ъ», на участие в праймериз ЕР в качестве кандидатов к 14 апреля зарегистрировались 13 536 человек. По количеству заявок продолжают лидировать Краснодарский край (3289), Челябинская область (1777) и Ставропольский край (814). За последнюю неделю количество заявок выросло на 3621.

Среди кандидатов — 49% членов партии, 13% действующих депутатов, 29% сторонников ЕР и 22% беспартийных, но после завершения процедуры и к моменту выдвижения они «должны стать либо сторонниками нашей партии, либо получить в ней членство», отметил господин Якушев. Он также рассказал, что 30% заявок подали люди младше 35 лет, а 44% среди заявившихся — женщины.

Регистрация потенциальных участников праймериз началась 5 марта и продлится до 24 апреля включительно. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. По его итогам единороссы отберут кандидатов для участия в предстоящих региональных и муниципальных выборах, которые запланированы на Единый день голосования 14 сентября.

Божена Иванова