Экс-замруководителя УФНС Ямала будут судить за взятку на 2,2 млн рублей

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) передала в суд Салехарда уголовное дело о получении крупной взятки и хищении бюджетных средств. Обвиняемым по делу является бывший заместитель руководителя УФНС России по ЯНАО, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере), ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в крупном и особо крупном размере).

По данным следствия, с 2022 по 2024 год обвиняемый получил взятку на сумму 2,2 млн руб. от руководителей одной из компаний за снижение недоимки по налогам и сборам. Также в 2020 и 2022 годах он присвоил более 3 млн руб. бюджетных средств через премирование работников.

В отношении посредника и взяткодателей также расследуется уголовное дело.

Ранее в Ноябрьске (ЯНАО) бывшего ведущего инженера по надзору за строительством отдела дорожного хозяйства дирекции муниципального заказа администрации города обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в крупном размере). По версии следствия, он получил 200 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации, с которой мэрия заключила контракты на устройство автопарковок.

Ирина Пичурина