Экс-инженера дорожного хозяйства в Ноябрьске обвинили в получении взятки

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) бывшего ведущего инженера по надзору за строительством отдела дорожного хозяйства дирекции муниципального заказа администрации города обвинили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, в крупном размере), сообщили в СКР Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в феврале 2022 года инженер через двух посредников, которые являются физлицами, получил 200 тыс. руб. от руководителя коммерческой организации, с которой мэрия заключила контракты на устройство автопарковок. Деньги передавались за общее покровительство и завышение объемов выполненных работ.

Фигурант задержан, по месту жительства проведен обыск, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце прошлого года ямальца задержали за передачу взятки в 1 млн руб. от екатеринбургского бизнесмена. Бизнесмен хотел уклониться от уплаты налогов в размере 18 млн руб. и предложил сотруднику налоговой службы в Тарко-Сале составить недостоверный акт камеральной проверки его налоговых деклараций.

Ирина Пичурина