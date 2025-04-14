Сезон фонтанов в Петербурге откроют 21 апреля

Сразу 99 фонтанов откроют сезон в Петербурге 21 апреля, сообщает «Водоканал». Среди них фонтан «Слава» в Московском парке Победы, фонтан у Российской национальной библиотеки и фонтан «Маяк» в парке 300-летия Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С 1 мая начнут работу фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальный фонтан в Петергофе, фонтан «Крестики-нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте.

По словам представителей «Водоканала», указанные «водные жемчужины» являются более сложными технологическими сооружениями и требуют дополнительного времени для подготовки.

На текущий момент специалисты устанавливают и проверяют оборудование, демонтированное в зимний период. Речь идет об облицовке чаш и декоративных элементов. Их очищают от загрязнений при помощи аппаратов высокого давления и механическим способом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, первые «Метеоры» и катамараны «Котлин» отправятся в Петергоф и Кронштадт 26 апреля.

Андрей Маркелов