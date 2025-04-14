Европа хочет возобновления поставок российского газа

Руководители крупнейших европейских производителей все чаще высказываются за возобновление поставок российского газа, в том числе заключение новых контрактов с «Газпромом». Об этом они рассказали в интервью агентству Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ЕС решил полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году в качестве ответной меры на начало специальной военной операции на Украине. Европейские власти рассчитывали заменить поставки из России сжиженным природным газом из США и Катара. Однако переговоры с последним о наращивании поставок зашли в тупик, а Дональд Трамп развязал торговую войну против ЕС, отмечает Reuters, что ставит европейский бизнес в тяжелое положение.

Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской энергетической компании Engie, считает, что ЕС мог бы вернуться к поставкам российского газа в объеме 60–70 млрд кубометров в год. По мнению господина Олло, Россия могла бы обеспечивать 20–25% потребностей ЕС вместо 40% до начала российско-украинского конфликта. В пользу возобновления поставок российского газа высказался и глава TotalEnergies Патрик Пуйан.

В Leuna Chemical park, одном из крупнейших кластеров химической промышленности Германии, также звучат голоса в поддержку возобновления поставок российского газа, причем в экстренном порядке. «Мы переживаем тяжелейший кризис и не можем ждать»,— сказал Кристоф Гюнтер, управляющий директор InfraLeuna, оператора парка. По его словам, немецкая химическая промышленность сокращала рабочие места пять кварталов подряд, чего не случалось десятилетиями.

Кирилл Сарханянц