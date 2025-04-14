Китайский экспорт резко вырос перед введением пошлин

Экспорт Китая в марте взлетел на 12,4% в годовом выражении, превысив все прогнозы и поставив рекорд роста с октября 2024 года. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста экспорта на уровне 4,4%. Как отмечает Reuters, резкий рост связан с тем, что китайские экспортеры готовились к вводу в апреле американских импортных пошлин и старались заранее вывезти как можно больше товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

Экспорт Китая в страны ЕС вырос в марте на 10,3% в годовом выражении, в страны ASEAN — на 11,6%, в том числе во Вьетнам — на 19%. Экспорт в США в прошлом месяце вырос на 9,1%, и США пока остаются крупнейшим торговым партнером Китая, на них приходится около 10% всей торговли Китая. При этом общий объем импорта Китая в марте упал больше, чем ожидали аналитики,— на 4,3% против 2%. Ввоз товаров из США в Китай сократился на 9,5%, из ЕС — на 7,5%. Импорт из стран ASEAN, напротив, вырос — на 9,8%.

По мнению главы Pinpoint Asset Management Чживэя Чжана, «в ближайшие месяцы экспорт будет, скорее всего, сокращаться на фоне огромных американских пошлин», и в краткосрочной перспективе возможен «хаос в цепочках поставок и дефицит в США, который приведет к росту инфляции».

Что пишут мировые СМИ о шансах США победить Китай в торговой войне — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская