Кирилловский сельсовет Уфимского района покупает внедорожник за 3,5 млн рублей

Администрация Кирилловского сельсовета Уфимского района объявила аукцион на покупку внедорожника Haval Dargo X Premium. По данным сайта госзакупок, для этого заказчик готов заплатить из местного бюджета до 3,5 млн руб. Итоги торгов будут объявлены 24 апреля.

Полноприводный автомобиль с роботизированной коробкой передач должен быть произведен не ранее 2024 года. Цвет кузова — светло-серый, серый, темно-серый, «благородный агат» или «графитовый кварц» — обосновывается «комфортабельностью эксплуатации».

Внедорожник будет использоваться для перевозки руководства и сотрудников администрации.

Ранее покупкой иностранного внедорожника интересовалась администрация Булгаковского сельсовета Уфимского района. Как следует из протокола аукциона на сайте госзакупок, на участие в торгах подана одна заявка, согласившаяся поставить автомобиль за начальную цену 3,1 млн руб.

Идэль Гумеров