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Администрация сельсовета под Уфой покупает Haval для руководства за 3 млн рублей

Администрация Булгаковского сельсовета Уфы ищет поставщика Haval Dargo Elite или эквивалента для служебных поездок руководителей и сотрудников. Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,1 млн руб., покупка внедорожника с роботизированной коробкой передач будет оплачена из бюджета сельсовета. Поставщик определится 14 апреля.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Цвет кузова — черный, благородный агат, графитовый кварц, галактический черный или черный нефрит — необходимо будет согласовать с заказчиком. Выбор будет обоснован «более комфортабельной эксплуатацией автомобиля в указанной цветовой гамме».

Идэль Гумеров

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