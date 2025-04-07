Администрация сельсовета под Уфой покупает Haval для руководства за 3 млн рублей

Администрация Булгаковского сельсовета Уфы ищет поставщика Haval Dargo Elite или эквивалента для служебных поездок руководителей и сотрудников. Информация об электронном аукционе опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 3,1 млн руб., покупка внедорожника с роботизированной коробкой передач будет оплачена из бюджета сельсовета. Поставщик определится 14 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Цвет кузова — черный, благородный агат, графитовый кварц, галактический черный или черный нефрит — необходимо будет согласовать с заказчиком. Выбор будет обоснован «более комфортабельной эксплуатацией автомобиля в указанной цветовой гамме».

Идэль Гумеров