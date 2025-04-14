Сборные России и США могут провести хоккейные матчи

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что идут непубличные переговоры о проведении хоккейных матчей между сборными России и США в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Его слова приводит «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В марте пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина провести матч между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Матчи действительно возможны. Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете. Серия (пройдет.— "Ъ") в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное»,— заявил господин Дегтярев.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил газете «Спорт-Экспресс», что на данный момент лиги не обсуждают между собой вопрос о проведении матча. По словам господина Дэйли, «идея проведения каких-либо соревнований в ближайшем будущем маловероятна».

Таисия Орлова