РЖД сообщили о росте отказов угольщиков от перевозки в западные порты

АО «РЖД» столкнулось с недопоставкой угля по согласованным заявкам: до 30% грузов на западное направление (порты АЧБ, ОЖД, Балтийского и Арктического бассейнов) не было предъявлено к перевозке. Потери составили 150 тыс. т ежесуточно, или 4,5 млн т в месяц. Из-за этого 72 тыс. полувагонов простаивают на путях, нарушая работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В апреле ситуация сохраняется: ежедневно не грузится 1,6 тыс. вагонов (100 тыс. т угля). Компании объясняют это низкими мировыми ценами и невыгодным курсом рубля. Часть потерь компенсирована перевозками металлов и удобрений.

По данным аналитиков, перевалка угля в Арктике упала на 35,2%, в АЧБ выросла на 12,7%, но в марте динамика ухудшилась. Экспорт через Усть-Лугу снизился на 31%.

Эксперты связывают кризис с укреплением рубля, сделавшим экспорт угля нерентабельным. В РЖД предлагают резко повысить штрафы за невыполнение заявок (сейчас 10 руб./т) и ввести дифференцированную систему: чем позже отказ, тем выше штраф. В СОЖТ критикуют эту инициативу, называя ее попыткой переложить ответственность.

Подробнее читайте в материале «Уголь не спешит в вагоны».