Теннисисты Рублев и Медведев поднялись в мировом рейтинге

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев поднялись в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP). Теперь они занимают восьмое и девятое места соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андрей Рублев Фото: Rula Rouhana / Reuters Даниил Медведев Фото: Manon Cruz / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Андрей Рублев Фото: Rula Rouhana / Reuters Даниил Медведев Фото: Manon Cruz / Reuters

На прошлой неделе оба теннисиста дошли до третьего круга турнира ATP категории «Мастерс» в Монте-Карло. Рублев уступил французу Артюру Фису. Он поднялся на одну позицию и стал восьмым. Всего в активе россиянина 3490 очков. Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру. Благодаря набранным очкам он поднялся на две строчки мирового рейтинга и вернулся в топ-10. Теперь на его счету 3290 очков.

Мировой рейтинг ATP возглавляет итальянец Янник Синнер (9930), временно дисквалифицированный за допинг. Победивший на «Мастерсе» в Монте-Карло испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым (7720). На третьей строчке расположился немецкий спортсмен Александр Зверев (7595).

Из российских теннисистов в топ-100 рейтинга ATP также входят Карен Хачанов (27-е место, 1760), Роман Сафиуллин (73-е место, 831).

Таисия Орлова