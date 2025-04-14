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Теннисисты Рублев и Медведев поднялись в мировом рейтинге

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев поднялись в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP). Теперь они занимают восьмое и девятое места соответственно.

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Manon Cruz / Reuters

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Андрей Рублев

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Даниил Медведев

Фото: Manon Cruz / Reuters

На прошлой неделе оба теннисиста дошли до третьего круга турнира ATP категории «Мастерс» в Монте-Карло. Рублев уступил французу Артюру Фису. Он поднялся на одну позицию и стал восьмым. Всего в активе россиянина 3490 очков. Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру. Благодаря набранным очкам он поднялся на две строчки мирового рейтинга и вернулся в топ-10. Теперь на его счету 3290 очков.

Мировой рейтинг ATP возглавляет итальянец Янник Синнер (9930), временно дисквалифицированный за допинг. Победивший на «Мастерсе» в Монте-Карло испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым (7720). На третьей строчке расположился немецкий спортсмен Александр Зверев (7595).

Из российских теннисистов в топ-100 рейтинга ATP также входят Карен Хачанов (27-е место, 1760), Роман Сафиуллин (73-е место, 831).

Таисия Орлова

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