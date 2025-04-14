Муниципалитет под Уфой обязали дать в аренду фермерам 24,9 гектаров земли

Арбитражный суд Башкирии обязал администрацию Таптыковского сельсовета Уфимского района заключить с крестьянским (фермерским) хозяйством «Достояние» договор аренды 24,9 га земли между деревней Лекаревка и старочишминской дорогой.

Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года КФХ обратилось в администрацию с просьбой об аренде участка без торгов для создания питомника под декоративные, плодовые культуры и крупномерные деревья, однако получило отказ. Муниципалитет обосновал отказ частичным пересечением участка с зонами пастбищ и санитарно-защитного озеленения, а также с санитарно-защитными зонами кладбища и Сергеевского месторождения «Башнефти», охранной зоной ЛЭП и приаэродромной территорией.

Кроме того, указывала администрация, землю пересекает дорога от Лекаревки до трассы Уфа — Чишмы.

Не согласившись с отказом, «Достояние» обратилось с исковым заявлением. Третьими и заинтересованными лицами к разбирательствам были привлечены администрация Уфимского района, минземимущества Башкирии и республиканская прокуратура.

По мнению суда, наличие на участке дороге не мешает его формированию и использованию в соответствии с видом разрешенного использования. Также суд обнаружил, что ранее поселение уже отдавало участок в аренду другому лицу, несмотря на указанные в отказе ограничения.

Также, по мнению суда, не является препятствием соседство спорной земли с аэродромом. Доказательств наличия санитарно-защитной зоны кладбища на участке администрация не привела.

КФХ «Достояние» зарегистрировано в 2023 году в Верхних Кигах, основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Учредителями являются Екатерина Сысолятина и Фларит Фахриев. По данным Rusprofile, в 2024 году чистая прибыль КФХ составила 1 тыс. руб. при выручке 515 тыс. руб.

Идэль Гумеров