Двоих жителей Ленобласти задержали по подозрению в убийстве 23-летней давности

Двое жителей Ленинградской области были задержаны по подозрению в убийстве 23-летней давности. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Убийство произошло в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района 17 октября 2001 года — было найдено тело 90-летней пенсионерки с признаками удушения и множественными телесными повреждениями. Как показала экспертиза, причиной смерти стала механическая асфиксия из-за закрытия рта и носа.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, однако в тот год раскрыть преступление не удалось.

Спустя 23 года статья была переквалифицирована на п «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное из корыстных побуждений). По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего жителя деревни Низовская Лужского района Ленобласти и 37-летнего жителя Луги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали подозреваемых в заказном убийстве ради квартиры в центре.

Дарья Астанина