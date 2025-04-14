Pyrokinesis остановил концерт в Петербурге из-за помощи поклоннице
Рэпер Андрей Федорович, более известный как Pyrokinesis, приостановил концерт на стадионе «Юбилейный» в связи с тем, что одной из его поклонниц стало плохо из-за духоты в зале, сообщает 78.ru.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Девушка почувствовала себя нехорошо во время исполнения песни «Моя великая вина». Артист разобрался с произошедшим и продолжил выступление. Госпитализация его поклоннице не потребовалась, она осталась на концерте.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что фестиваль «Пикник “Афиши”» спустя год вернется в Петербург. Гостям площадки обещают концерты новых артистов и групп, которые долгое время выступают на сцене. Их список пока не разглашается.