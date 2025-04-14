Pyrokinesis остановил концерт в Петербурге из-за помощи поклоннице

Рэпер Андрей Федорович, более известный как Pyrokinesis, приостановил концерт на стадионе «Юбилейный» в связи с тем, что одной из его поклонниц стало плохо из-за духоты в зале, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Девушка почувствовала себя нехорошо во время исполнения песни «Моя великая вина». Артист разобрался с произошедшим и продолжил выступление. Госпитализация его поклоннице не потребовалась, она осталась на концерте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что фестиваль «Пикник “Афиши”» спустя год вернется в Петербург. Гостям площадки обещают концерты новых артистов и групп, которые долгое время выступают на сцене. Их список пока не разглашается.

Андрей Маркелов