Суд арестовал имущество «Регфонда» на 2 млрд рублей по делу «Башкиравтодора»

Арбитражный суд Башкирии, рассматривающий дело о банкротстве АО «Башкиравтодор», а также обособленный спор о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компанию, в качестве обеспечительных мер наложил арест на имущество АО «Региональный фонд», владеющего 28,7% акций «Башкиравтодора». Тем самым было удовлетворено заявление ООО «Аквамак-процессинг», одного из кредиторов дорожно-строительной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По мнению «Аквамак-процессинга», «Регфонд» контролирует деятельность «Башкиравтодора» как за счет владения пакетами акций (28,7% — напрямую, 11,9% — через ООО «Региональные инвестиции), так и благодаря включению своего руководства в органы управления «Башкиравтодором». К примеру, руководителями коллегиального исполнительного органа в разное время были Юрий Смирнов и Ильдар Магданов, поочередно занимавшие пост гендиректора «Регфонда».

Кроме того, указывал заявитель, с 2022 года убытки «Регфонда» увеличились с 21 млрд до 27,8 млрд руб., что, по мнению «Аквамак-процессинга», свидетельствует о возможном уменьшении активов и тяжелом финансовом состоянии.

Суд установил, что АО «Башкиравтодор», АО «Региональный фонд», ООО «Региональные инвестиции» и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии (главный акционер «Башкиравтодора») входят в состав аффилированной группы лиц, поэтому «Регфонд» мог, по сути, распоряжаться всем пакетом акций банкрота. А значит, является контролирующим лицом и субсидиарным ответчиком.

Под арест попали недвижимость, акции, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, принадлежащие «Регфонду», в пределах 2,2 млрд руб. В сумму арестованного имущество вошла включенная в реестр требований кредиторов задолженность «Башкиравтодора» (около 3,5 млрд руб.) за вычетом пакета акций «Регфонда», ранее арестованного судом (общей стоимостью 1,3 млрд руб.).

Ранее «Аквамак-процессинг» добился запрета на приватизацию акций «Башкиравтодора», принадлежащих минземимуществу.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии, до 2010 года существовало как ГУП. Основной заказчик — Управление дорожного хозяйства РБ. В 2024 году началось дело о банкротстве компании, в пул кредиторов вошло более 200 лиц с общим размером требований около 3,5 млрд руб. В сентябре 2024 года один из кредиторов — ООО «Сколхимпром» — обратилось с заявлением о привлечении контролирующих «Башкиравтодор» лиц к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства. В прошлом году убытки компании составили 719,3 млн руб. при выручке 9,6 млрд руб.

АО «Региональный фонд» зарегистрировано в 2007 году в Уфе, единственный акционер — минземимущества Башкирии. «Регфонд» участвует в уставном капитале АО «Башкиравтодор», ПАО «НефАЗ», АО «Стронег», ПАО «Газпром газораспределение Уфа» и других лиц. В 2024 году выручка компании составила 122,3 млн руб., убытки — 3,2 млрд руб.

Идэль Гумеров