Полиция создала спецформирования для защиты железных дорог от диверсий

В Центральной России созданы специальные формирования полиции, оснащенные бронезащитой и бронированными машинами. Их задачей является предотвращение диверсий на железных дорогах, заявил глава управления на транспорте МВД по ЦФО Дмитрий Гутыря.

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Фото: УТ МВД России по ЦФО Дмитрий Гутыря

Фото: УТ МВД России по ЦФО

Он рассказал в интервью ТАСС, что в каждой мобильной объездной группе — двое и более полицейских. Они объезжают удаленные участки железных дорог и других объектов транспорта. Сотрудникам групп также предоставляют квадрокоптеры и антидроновые ружья, чтобы они боролись с несанкционированным использованием БПЛА.

Дмитрий Гутыря сообщал, что в ЦФО выросло число задержанных за незаконное вмешательство в работу транспорта — с 49 человек в 2023 году до 61 задержанного в 2024-м. По данным МВД на середину апреля, в 2025 году на объектах транспорта в ЦФО было совершено уже десять преступлений.

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