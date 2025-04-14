Полиция создала спецформирования для защиты железных дорог от диверсий
В Центральной России созданы специальные формирования полиции, оснащенные бронезащитой и бронированными машинами. Их задачей является предотвращение диверсий на железных дорогах, заявил глава управления на транспорте МВД по ЦФО Дмитрий Гутыря.
Дмитрий Гутыря
Фото: УТ МВД России по ЦФО
Он рассказал в интервью ТАСС, что в каждой мобильной объездной группе — двое и более полицейских. Они объезжают удаленные участки железных дорог и других объектов транспорта. Сотрудникам групп также предоставляют квадрокоптеры и антидроновые ружья, чтобы они боролись с несанкционированным использованием БПЛА.
Дмитрий Гутыря сообщал, что в ЦФО выросло число задержанных за незаконное вмешательство в работу транспорта — с 49 человек в 2023 году до 61 задержанного в 2024-м. По данным МВД на середину апреля, в 2025 году на объектах транспорта в ЦФО было совершено уже десять преступлений.
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