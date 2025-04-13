МВД: число задержанных за преступления на транспорте за год выросло с 49 до 61

Начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Дмитрий Гутыря сообщил, что в ЦФО увеличилось число лиц, задержанных за незаконное вмешательство в работу транспорта. Если в 2023 году МВД зарегистрировало 49 задержанных, то в 2024 году их число возросло до 61.

«При общем незначительном снижении количества совершенных преступлений в 2024 году по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 53 таких факта, произошел серьезный рост количества лиц, задержанных за данные преступления,— с 49 в 2023 году до 61 в 2024 году»,— рассказал господин Гутыря ТАСС. По его словам, в 2025 году на объектах транспорта в ЦФО было совершено уже десять преступлений. Все они, по его словам, курировались иностранными спецслужбами.

Дмитрий Гутыря объяснил, что иностранные спецслужбы предлагают денежное вознаграждение за преступления. Их кураторы, по словам господина Гутыри, обманывают граждан тем, что в случае задержания наказание для них будет условным. Он отметил, что ведомство особенно беспокоится за несовершеннолетних граждан, которые не осознают, что их действия квалифицируются УК как диверсия или теракт и влекут наказание до 20 лет тюрьмы.