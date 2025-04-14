Песков: прямая линия с Путиным снова состоится в 2025 году

Кремль в этом году планирует снова провести прямую линию с президентом Владимиром Путиным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это востребованный формат общения президента с народом.

«Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям»,— сказал ТАСС представитель Кремля. Предполагаемые даты прямой линии он не назвал.

С 2001 года прямая линия с Владимиром Путиным 18 раз проводилась как отдельное мероприятие состоялась, еще трижды ее совмещали с ежегодной пресс-конференцией. На прямой линии президент отвечал на вопросы граждан, на пресс-конференции — на вопросы журналистов.

В 2024 году «Итоги года с Владимиром Путиным» в совмещенном формате прошли 19 декабря. Россияне отправили президенту более 2 млн вопросов. Больше всего граждан интересовал военный конфликт на Украине, говорили в Кремле. Мероприятие продлилось 4 часа 30 минут, господин Путин ответил на более чем 70 вопросов.

Подробности — в материале «Ъ» «Прямолинейная пресс-конференция».