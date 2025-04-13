Свердловские власти заявили о готовности к весеннему паводку

В Свердловской области от весеннего половодья пострадало пять населенных пунктов, в которых проживают 123 человека. Как сообщили в департаменте информационной политики, региональные власти готовы к паводкам, ситуация находится под контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В зону подтопления попали два низководных моста в Байкаловском муниципальном округе. В Талицком округе один мост через реку Пышму был разобран для пропуска воды», — говорится в сообщении с уточнением, что в населенных пунктах созданы запасы продуктов и медикаментов, запущено паромное сообщение.

По данным департамента информационной политики, подготовка к паводку началась еще осенью. В частности, были профилированы обочины, расчищены русла водопропускных труб и маловодных рек. На ремонт и модернизацию гидротехнических сооружений для безаварийного прохождения паводков выделено более 124 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Свердловской области с деревнями Заречная, Заселина и селом Яр ограничено автотранспортное сообщение в связи с весенним половодьем.

Мария Шараева