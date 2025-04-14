После извержения на вулкане Шивелуч на Камчатке обнаружено новое озеро

Вулканологи взяли первые пробы воды в обнаруженном на вулкане Шивелуч озере, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Ученые совершили восхождение на вершину активного экструзивного купола «300 лет РАН», который образовался во время извержения вулкана 7 ноября 2024 года.

Маршрутная группа сотрудников института провела полевые работы в районе экструзивных куполов группы Каран вулкана Шивелуч в течение нескольких дней. «Обнаружили в северной части исследуемой структуры парящее озеро овальной формы диаметром порядка 70 м с севера на юг и 50 м с запада на восток. Температура воды у бортов водоема — 52°С. В центральной части озера расположен бурлящий котел диаметром до 3 м с высотой выбросов порядка 40 см. На поверхности воды наблюдается характерная голубая пленка, предположительно сера и ее производные. По бортам озера происходит активная дегазация», — рассказали в институте. Также взяты образцы твердых, рыхлых и измененных пород, выполнена фото- и видео- и ИК-съемка последствий прошлогоднего извержения.

Шивелуч (высота 3283 м над уровнем моря) — один из самых активных вулканов на Камчатке. Это самый северный действующий вулкан полуострова. Гигант расположен в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 50 км от его подножия.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский