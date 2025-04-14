На трассе Тюмень — Омск фура въехала в машину ДПС

В Тюменской области на 53 км дороги Тюмень — Омск в ДТП пострадал сотрудник ДПС после того, как фура въехала в служебный автомобиль, сообщила противопожарная служба региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Противопожарная служба Тюменской области Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Инцидент произошел 13 апреля около 16:00 в районе поворота на село Карабаш: автомобиль Scania резко затормозил и въехал в патрульную машину ДПС, в результате аварии пострадал сотрудник.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло 7 апреля в Тюмени, пострадали семь человек, среди них — четверо детей. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ирина Пичурина